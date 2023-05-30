Австралійку Ебані Бріджес, яку за ефектні форми називають секс-символом боксу, вболівальники запитали, за кого б вона погодилася вийти заміж з трійки кандидатів: Василь Ломаченко, Девін Хейні та Джервонта "Танк" Девіс. Також фанати блондинки поцікавилися, з ким вона хотіла провести ніч, а кого б вбила.

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Володарка чемпіонського титулу IBF несподівано обрала на роль чоловіка українського боксера з Білгорода-Дністровського.

Ха-ха-ха. Заміж – Ломаченко. Секс – Танк. Вбити – Хейні. Навіть не знаю, які у мене відчуття від таких відповідей. Але я б однозначно хотіла вийти заміж за Лому. Схоже, він більше за інших підходить на роль чоловіка,

– відповіла блондинка.

Нагадаємо, що 20 травня Василь Ломаченко рішенням суддів програв бій абсолютному чемпіону світу Девіну Хейні. Очевидно, що американський боксер викликає антипатію не лише у Ломи, але й у "Королеви зважувань".

Зазначимо, що нині серце ексчемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка зайняте. У 2008 році боксер одружився з призеркою чемпіонату Європи зі спортивної акробатики Оленою. Пара виховує двох дітей: сина Анатолія та доньку Вікторію.

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