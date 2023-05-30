Австралийку Эбани Бриджес, которую за эффектные формы называют секс-символом бокса, болельщики спросили, за кого она согласилась бы выйти замуж из тройки кандидатов: Василий Ломаченко, Девин Хейни и Джервонта "Танк" Девис. Также фанаты блондинки поинтересовались, с кем она хотела провести ночь, а кого бы убила.

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Что скажет жена Ломаченко

Обладательница чемпионского титула IBF неожиданно выбрала на роль мужа украинского боксера из Белгорода-Днестровского.

Ха-ха-ха. Замуж – Ломаченко. Секс – "Танк". Убить – Хейни. Даже не знаю, какие у меня ощущения от таких ответов. Но я бы однозначно хотела выйти замуж за Лома. Похоже, он больше других подходит на роль мужа.

– ответила блондинка.

Напомним, что 20 мая Василий Ломаченко решением судей проиграл бой абсолютному чемпиону мира Дэвину Хейни. Очевидно, что американский боксер вызывает антипатию не только у Ломы, но и у "Королевы взвешиваний".

Отметим, что сейчас сердце экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко занято. В 2008 году боксер женился на призерке чемпионата Европы по спортивной акробатике Еленой. Пара воспитывает двоих детей: сына Анатолия и дочь Викторию.

Что известно об Эбани Бриджес