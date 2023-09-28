Себастіан Аллер пригадав гірку втрату чемпіонства Боруссії в минулорічній кампанії. Івоарієць відзначив, що поразка гірша, аніж діагноз раку.

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Щастя було так близько

Дортмундський колектив торішнього сезону були надзвичайно близькими до завоювання першого за 11 років чемпіонства Німеччини, та в останньому турі поступилися першим місцем Баварії, хоча й все було в руках "джмелів". Діло в тому, що Боруссія в останньому турі зустрічалась із Майнцом, а в разі перемоги дортмундців над "карнавальниками", вони могли гарантувати собі "Срібну салатницю".

Та от все пішло не за планом "джмелів", який не вистачило на останній ривок. Уже в першому таймі Майнц вигравав Боруссію із рахунком 0:2 на "Сігнал Ідуна Парк". Дортмундський колектив зміг відквитати два м'ячі та навіть був близьким до казки, але матч завершився з рахунком 2:2, а Баварія вкотре стала чемпіоном. Варто відзначити, що у першому таймі Аллер, котрий міг зі "Срібною салатницею" відсвяткувати свою перемогу над раком, не реалізував пенальті.

Це був настільки болючий досвід, що його неможливо стерти просто так. Кожен у роздягальні живе заради цього титулу. Для нас футбол – це не просто робота, це наше життя. З поразок та невдач потрібно робити правильні висновки, щоб вчитися на них і ставати краще. Втрата чемпіонства завдала мені більше болю, ніж діагноз раку. Якщо ти хворий, то нічого не можеш з цим зробити. Потрібно змиритися та пройти через це. Але титул був у наших руках, ми самі могли вирішити все. У цьому випадку доводиться з болем приймати те, що ти, можливо, здійснив помилки або ухвалив неправильні рішення,

– сказав Аллер.

Боротьба івоарійця з раком