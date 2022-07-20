Футболіст залишав розташування клубу
У 28-річного футболіста діагностували пухлину яєчка. За його трансфер у липні Аякс отримав від німецького клубу 31 мільйон євро.
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Алле був змушений покинути тренувальний табір "чорно-жовтих" ще до початку сезону. На початку цього тижня Себастьєн поскаржився на погане самопочуття під час тренування. Подальше обстеження виявило у нього важке захворювання.
У клубі наголосили, що допомагатимуть Алле під час лікування.
Ці новини сьогодні шокували самого Себастьєна та всіх інших. Уся родина нашого клубу сподівається, що він повністю відновиться якомога швидше і ми можемо знову його обійняти. Ми зробимо все від нас належне, аби переконатися, що він отримає найкращу допомогу,
– повідомив спортивний директор Боруссії Себастьян Кель.
Що відомо про гравця
- Себастьєн Алле – 28-річний нападник збірної Кот-д'Івуару.
- Форвард був одноклубником Андрія Ярмоленка у Вест Хемі. У січні минулого року Аякс заплатив за його перехід 22.5 мільйона євро.
- Минулого сезону Себастьєн забив 34 голи у 42 матчах Аякса. Зі столичним клубом двічі ставав чемпіоном Нідерландів.
- У новому клубі Алле мав стати заміною Ерлінгу Голанду. Норвежець за підсумками минулого сезону перейшов до Манчестер Сіті.