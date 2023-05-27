В суботу, 27 травня, відбувся останній 34-й тур Бундесліги сезону 2022/23. Дортмундська Боруссія мала всі шанси вперше за останні 11 років порушити гегемонію Баварії та забрати "Срібну салатницю". Проте все перекреслив матч проти середняка чемпіонату, пише 24 Канал.

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Напередодні останнього туру "джмелі" на 2 бали випереджали Баварію. Для омріяного чемпіонства Боруссії достатньо було перемогти Майнц, який застряг в середині турнірної таблиці.

Несподіваний провал в Дортмунді

Проте збулися найгірші прогнози для "чорно-жовтих". Вже в дебюті зустрічі Боруссія пропустила гол від захисника Майнца Андреаса Ганче-Ольсена, який вдало зіграв головою під час розіграшу кутового.

Через 4 хвилини Боруссія могла відновити паритет. Проте Себастьєн Алле не зумів переграти голкіпера гостей з одинадцятиметрової позначки.

Не забиваєш ти – забивають тобі, це футбольне правило ще ніхто не скасовував. На 24 хвилині зустрічі гравець Майнца Карім Онісіво скористався навісною передачею та пробив головою низом під ліву штангу. 0:2 – гравці Боруссії не чекали такого розвитку подій.

Після перерви "джмелі" пішли на штурм Майнца. За 20 хвилин до завершення поєдинку Боруссія таки досягла свого. Рафаель Геррейро скористався пасом Джованні Рейна та холоднокровно звів до мінімуму перевагу гостей. Проте на більше "джмелів" не вистачило.

Фінальний свисток арбітра зафіксував несподівану поразку Боруссії з рахунком 1:2.

Характер Баварії

У паралельному матчі Баварія грала на виїзді проти Кельна. На 8-й хвилині француз Кінгслі Коман отримав пас від Лероя Сане та з межі штрафного майданчика та вразив праву дев'ятку воріт Кельна. Такий рахунок цілком влаштовував команду Томаса Тухеля.

"Сюрприз" чекав баварців наприкінці другого тайму. За 8 хвилин до завершення зустрічі гравець "козлів" Деян Любічич реалізував пенальті.

Проте Баварія не збиралася віддавати чемпіонство. Відповідальність взяв на себе Джамал Мусіала, який на 89-й хвилині завдав невідпорного удару в правий нижній кут воріт Кельна. Гол 20-річного хавбека приніс перемогу та чемпіонство Баварії.

Таким чином, "Срібна салатниця" Бундесліги в одинадцяте поспіль дісталася мюнхенській Баварії. Боруссія, яка була за крок від омріяного чемпіонства, фінішувала на другому місці.