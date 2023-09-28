Саудівські шейхи створили справжній трансферний переполох в Європі, запросивши у місцевий чемпіонат зірок першої величини. Проте одними футболістами справа не обмежиться.
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Арбітри АПЛ переїдуть в Саудівську Аравію
Для того щоб підняти Саудівську Професійну лігу на новий рівень, планується запросити на роботу арбітрів з АПЛ. Переговори між федераціями футболу Саудівської Аравії та Англії вже розпочалися.
Мова йде не про запрошення топ-арбітра на один матч, а на повноцінний сезон. Для англійських рефері пропонуватимуть контракт на один рік.
Як і у випадку з футболістами, судді отримають вигідні фінансові пропозиції від щедрих саудитів. Повідомляється, що за кожен поєдинок арбітр отримуватиме 3,5 тисячі євро, що вдвічі більше, ніж в АПЛ.
Зазначимо, що у 2030 році Саудівська Аравія має намір провести чемпіонат світу з футболу. Тож заради Мундіалю місцева влада проводить реформу національного чемпіонату.
- Нагадаємо, що на початку 2023 року Кріштіану Роналду несподівано прийняв пропозиція саудівського Аль-Насру та переїхав до Про-ліги. Цей перехід "відкрив шлюз" для зірок першої величини, яких переманювали з Європи космічними контрактами.
- Під час літнього трансферного вікна до арабської країни перекочували: Карім Бензема, Н’Голо Канте, Рубен Невеш, Марцело Брозович, Едуар Менді та багато інші. Проте на цьому шейхи не збираються зупинятися.