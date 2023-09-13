Азійську Лігу чемпіонв транслюватимуть в Україні. Престижний клубний турнір от-от розпочнеться.

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Нові змагання на телеекранах

Саудівська Аравія змогла реалізувати свій план, котрий передбачав зацікавити вболівальників по усьому світу до слідкування за тамтешнім футболом. Командам Близького Сходу вдалось домовитись із багатьма зірками світового класу (деякі контракти виглядають і справді шалено) та заманити їх до свого стану, що, звичайно ж, не могло пройти повз будь-якого пересічного фана.

Тепер ж телекомпанія "Поверхность ТВ" офіційно повідомила про те, що її телеканали, "Спорт 1", "Спорт 2", "Спорт 3" і "Sport 1 Baltic", у новому сезоні транслюватимуть Лігу чемпіонів Азії. Варто відзначити, що місцевий нафпрестижніший клубний турнір стартує уже наступного тижня, 18-го вересня. Тоді у прямому етері буде показано 17 поєдинків.

Цікаво, що у азійські Лізі чемпіонів позмагаються саудівські колективи, у складах котрих виступають Кріштіану Роналду, Неймар, Карім Бензема та низка інших маститих виконавців, а конкретніше Аль-Наср, Аль-Хіляль та Аль-Іттіхад. Саме участь цих колектив на турнірі і зумовила появу азійської Ліги чемпіонів на українських телеекранах.

До речі. У груповій стадії тамтешнього найпрестижнішого клубного турніру беруть участь 40 колективів, які розідлені на 10 груп по 4 команди. За підсумками основного етапу команда-переможець кожного квартету, а також 6 найкращих клубів, які посіли другі місця, виходять до плей-офф раунду, де проводять лиш одну зустріч "на виліт". Чинним тріумфатором азійської ЛЧ є саудівський Аль-Хіляль, який здолав у фіналі японську Ураву.

Квартети азійської ЛЧ 2023/2024