Депутати Верховної Ради України ухвалили поставу та закликали РНБО ввести обмеження до 36 спортивних функціонерів. Санкції пропонують застосувати строком до 10 років.

Читайте також Відомі прізвища та кількість: за кого з українських спортсменів взялася СБУ й чому

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України тощо.

У переліку осіб є доволі скандальні особи. Так, до санкційного списку потрапив ексзірка НХЛ Павел Буре, який бере участь у хокейних матчах за участю Владіміра Путіна. Президент ФІДЕ Аркадій Дворкович – колишній помічник Путіна. А також одіозний глава Асоціації спортивної боротьби Росії Міхаіл Маміашвілі, який закликав поїхати на танках на Олімпійські ігри в Париж.

Хто потрапив у санкційний список

Президент важкої атлетики РФ Максим Агапітов

Голова білоруської федерації футболу Володимир Базанов

Заступник міністра спорту та туризму Республіки Білорусь Олександр Барауля

Колишній голова федерації хокею Республіки Білорусь Дмитро Басков

Голова федерації хокею Республіки Білорусь Олександр Богданович

Президент федерації лижних гонок Олена Вяльбе

Президент міжнародної шахової федерації Аркадій Дворкович

Президент федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі

Генеральний секретар російського футбольного союзу Максим Митрофанов

Президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков

Президент Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков

Генеральний директор футбольного клубу Севастополь Валерій Чалий

Раніше ми повідомляли, що Росія за рік втратила понад дві сотні спортсменів. Через військову авантюру Кремля проти України кривавий диктатор позбавив атлетів РФ будь-якої перспективи. Тож вони вимушені тікати з країни-агресорки та приймати спортивне громадянство інших держав.