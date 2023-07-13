Протягом 2022-го по 2023-й роки російський спорт втратив одразу 204 спортсменів. Усі вони вирішили змінити спортивне громадянство, аби не загнивати у "вєлікой странє", пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Путін закрив російський спорт у труну

Найбільше представників Росія втратила у шахах – 141 шахіст тепер виступатиме за іншу країну. Якщо порівнювати, то у фігурному катанні та кінному спорті країна-окупант втратила 11 атлетів. По 5 спортсменів змінили спортивне громадянство у тенісі та художній гімнастиці.

Також країна диктатор Владіміра Путіна втратила спортсменів і в інших видах спорту: футболі, автоспорті, боксі, веслуванні, плаванні, хокеї та інших.

Відзначимо, що найбільше росіян перебрались виступати з Ізраїль – 25 атлетів. 19 російських спортсменів тепер змагатимуться під сербським прапором. Трійку країн, куди перейшло найбільше російських атлетів, замикає Німеччина – 13 спортсменів.

У які країни перейшли російські спортсмени:

Ізраїль – 25

Сербія – 19

Німеччина – 13

Франція – 12

Польща – 11

Казахстан – 10

Вірменія та Велика Британія – по 9

США – 7

Іспанія та Палестина – по 6

Грузія, Туреччина, Фінляндія – по 5

Канада, Чорногорія, Греція, Румунія, Австрія – по 4

Бельгія, Італія, Угорщина – по 3

Переходи росіян зафіксовані й в інших країнах.

Цікаво, що видання виділяє двох спортсменів, які змінили спортивне громадянство на українське. Цікаво, хто ці атлети, які переходять у країну, куди вдерлись війська їх рідних держав?

Нещодавно повідомлялось, що тенісистка Варвара Грачова нарешті відреклась від російського паспорта та буде виступати за Францію, де живе та тренується.

Щодо інших імен, то слід виділити наступні прізвища спортсменів, які більше не виступатимуть під російським триколором – Сазонов (футбол), Бетербієв (бокс), Гассієв (бокс), Анастасія Сімакова (художня гімнастика) та інші.