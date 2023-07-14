Депутаты Верховной Рады Украины приняли постановление и призвали СНБО ввести ограничения к 36 спортивным функционерам. Санкции предлагают применить на срок до 10 лет.

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Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.

В перечне лиц достаточно скандальные лица. Так, в санкционный список попал экс-звезда НХЛ Павел Буре, участвующий в хоккейных матчах с участием Владимира Путина. Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович – бывший помощник Путина. А также одиозный глава Ассоциации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, призывавший поехать на танках на Олимпийские игры в Париж.

Кто попал в санкционный список

Президент тяжелой атлетики РФ Максим Агапитов

Глава белорусской федерации футбола Владимир Базанов

Заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Александр Барауля

Бывший глава федерации хоккея Республики Беларусь Дмитрий Басков

Председатель федерации хоккея Республики Беларусь Александр Богданович

Президент федерации лыжных гонок Елена Вяльбе

Президент международной шахматной федерации Аркадий Дворкович

Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили

Генеральный секретарь российского футбольного союза Максим Митрофанов

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков

Генеральный директор футбольного клуба Севастополь Валерий Чалый

Ранее мы сообщали, что Россия за год потеряла более двухсот спортсменов. Из-за военной авантюры Кремля против Украины кровавый диктатор лишил атлетов РФ любой перспективы. Они вынуждены бежать из страны-агрессорки и принимать спортивное гражданство других государств.