Цинічно заговорили про права людини: МОК відповів Європарламенту щодо бану росіян на Олімпіаді
Джерело:сайт МОК
Головний олімпійський орган світу шукає усі можливі шляхи, щоб представники країн-терористок змогли поїхати на Олімпійські Ігри в Парижі. Проте цивілізований світ єднається в підтримці України.
Російський спорт зазнав масової ізоляції через вйну РФ проти України. У березні минулого року МОК рекомендував федераціям не допускати росіян до змагань або робити це під нейтральним прапором.
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Однак напередодні Олімпійських Ігор-2024 у Парижі організація заговорила про повернення росіян, хай і без представництва країни. Одним з головних прибічників такої ідеї є президент МОК Тома Бах.
Проти допуску представників РФ виступив і Європарламент, цю заяву підписали аж 444 депутати. Втім комітет наголосив, що рішення ще не прийнято, але натякнув на проросійську позиції представників ООН.
Наразі немає рішення МОК дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в кваліфікації до Олімпійських ігор в Парижі 2024 року. Розглядається основна концепція умов участі, рішення поки не прийнято. На жаль, Європарламент не бере до уваги і не враховує серйозну заклопотаність, висловлену двома спеціальними доповідачами Ради ООН з прав людини. Вимога Європарламенту про багатогранну ізоляцію» всіх росіян і білорусів явно суперечить цій заяві. Декларація Європарламенту також явно суперечить автономії спортивних організацій, яка є невід'ємною частиною європейської спортивної моделі і основоположним принципом, який неодноразово визнавався інститутами ЄС. Крім того, декларація знаходиться в явному протиріччі з об'єднуючою миротворчою місією Олімпійських ігор і Олімпійською хартією,
– йдеться у заяві МОК.
Відзначимо також, що міністри спорту 35 країн поставили ультиматум Міжнародному олімпійському комітету щодо неможливості участі росіян. Серед союзників України – Велика Британія, США, Німеччина та господарка Олімпіади Франція.
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Як МОК пропонує допустити росіян до ОІ-2024:
- У березні 2022 року після початку повномасштабної війни МОК засудив вторгнення РФ.
- Організація рекомендувала федераціям не допускати до змагань спортсменів з Росії та Білорусі, але залишала за ними право самостійно вирішувати це питання.
- МОК наклав заборону на прапори, гімни, кольори чи будь-які інші символи країн-терористок на спортивних заходах.
- Представникам влади Росії та Білорусі заборонено відвідувати будь-який міжнародний спортивний захід чи зустріч.
- Щодо Олімпіади-2024, МОК збирається дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь лише як "нейтральні атлети" і жодним чином не представляти свою державу.
- Спортсмени, які повністю підтримають Олімпійську хартію, зможуть взяти участь в Олімпійських Іграх.
- Частиною хартії є миротворча місія МОК, тому табу буде накладено на тих, хто активно підтримував війну в Україні.
- Всі заявки атлетів з Росії та Білорусі проходитимуть індивідуальну ретельну перевірку.