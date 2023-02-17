Європарламент засудив наміри Міжнародного олімпійського комітету повернути до великих змагань спортсменів з Росії та Білорусі. Європарламент налаштований серйозно.
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Більшість проти МОК
Європарламент провів опитування. Більшість голосуючих, а саме 444 депутати, підтримали резолюцію, в якій йдеться, що дозвіл росіянам і білорусам змагатись під нейтральним прапором "суперечить багатогранній ізоляції цих країн і буде використовуватися обома режимами в пропагандистських цілях". 26 депутатів проголосували проти, 37 утрималось.
Також європарламент закликав 27 країн ЄС і міжнародне співтовариство тиснути на МОК, щоб той скасував своє рішення, "яке є ганьбою для міжнародного світу спорту". Міжнародний олімпійський комітет у свою ж чергу дотримується своєї позиції, яку вони підкріплюють заявою ООН.
Низка країн уже виступила проти допуску на міжнародні змагання російських та білоруських спортсменів. Польща уже ініціювала антиросійську коаліцію в спорті, а також країни північної частини Європи висловили своє невдоволення рішенням МОК.
Умови допуску росіян та білорусів до змагань
- Спортсмени можуть брати участь лише як "нейтральні атлети", і жодним чином не представляти свою державу чи будь-яку іншу організацію у своїй країні.
- Лише спортсмени, які повністю поважають Олімпійську хартію, братимуть участь. Це ті, які не діяли проти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні.
- Також повністю дотримуються Всесвітнього антидопінгового кодексу та всіх відповідних антидопінгових правил і положень.