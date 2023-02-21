Російський спорт зазнав масової ізоляції через вйну РФ проти України. У березні минулого року МОК рекомендував федераціям не допускати росіян до змагань або робити це під нейтральним прапором.

До теми Олімпіада вже "тонула в крові" через росіян: історичні уроки, які варто нагадати МОК

Однак напередодні Олімпійських Ігор-2024 у Парижі організація заговорила про повернення росіян, хай і без представництва країни. Одним з головних прибічників такої ідеї є президент МОК Тома Бах.

Проти допуску представників РФ виступив і Європарламент, цю заяву підписали аж 444 депутати. Втім комітет наголосив, що рішення ще не прийнято, але натякнув на проросійську позиції представників ООН.

Наразі немає рішення МОК дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в кваліфікації до Олімпійських ігор в Парижі 2024 року. Розглядається основна концепція умов участі, рішення поки не прийнято. На жаль, Європарламент не бере до уваги і не враховує серйозну заклопотаність, висловлену двома спеціальними доповідачами Ради ООН з прав людини. Вимога Європарламенту про багатогранну ізоляцію» всіх росіян і білорусів явно суперечить цій заяві. Декларація Європарламенту також явно суперечить автономії спортивних організацій, яка є невід'ємною частиною європейської спортивної моделі і основоположним принципом, який неодноразово визнавався інститутами ЄС. Крім того, декларація знаходиться в явному протиріччі з об'єднуючою миротворчою місією Олімпійських ігор і Олімпійською хартією,

– йдеться у заяві МОК.

Відзначимо також, що міністри спорту 35 країн поставили ультиматум Міжнародному олімпійському комітету щодо неможливості участі росіян. Серед союзників України – Велика Британія, США, Німеччина та господарка Олімпіади Франція.

Читайте також Будь-яка участь росіян чи білорусів у Олімпіаді-2024 призведе до бойкоту з боку України, – МЗС

Як МОК пропонує допустити росіян до ОІ-2024: