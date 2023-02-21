Российский спорт подвергся массовой изоляции из-за войны РФ против Украины. В марте прошлого года МОК рекомендовал федерациям не допускать россиян к соревнованиям или делать это под нейтральным флагом.
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Однако в преддверии Олимпийских Игр-2024 в Париже организация заговорила о возвращении россиян, пусть и без представительства страны. Одним из главных сторонников такой идеи является президент МОК Томас Бах.
Против допуска представителей РФ выступил и Европарламент, это заявление подписали 444 депутата. Впрочем, комитет подчеркнул, что решение еще не принято, но намекнул на пророссийскую позиции представителей ООН.
Пока нет решения МОК разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификации к Олимпийским играм в Париже 2024 года. Рассматривается основная концепция условий участия, решение пока не принято. К сожалению, Европарламент не принимает во внимание и не учитывает серьезную озабоченность, высказанную двумя специальными докладчиками Совета ООН по правам человека. Требование Европарламента о «многогранной изоляции» всех россиян и белорусов явно противоречит этому заявлению. Декларация Европарламента также явно противоречит автономии спортивных организаций, которая является неотъемлемой частью европейской спортивной модели и основополагающим принципом, неоднократно признаваемым институтами ЕС. Кроме того, декларация находится в явном противоречии с объединяющей миротворческой миссией Олимпийских игр и Олимпийской хартией,
– говорится в заявлении МОК.
Отметим также, что министры спорта 35 стран поставили ультиматум Международному олимпийскому комитету по поводу невозможности участия россиян. Среди союзников Украины – Великобритания, США, Германия и хозяйка Олимпиады Франция.
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Как МОК предлагает допустить россиян к ОИ-2024:
- В марте 2022 года после начала полномасштабной войны МОК осудил вторжение РФ.
- Организация рекомендовала федерациям не допускать к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, но оставляла за ними право самостоятельно решать этот вопрос.
- МОК запретил флаги, гимны, цвета или другие символы стран-террористок на спортивных мероприятиях.
- Представителям властей России и Беларуси запрещено посещать любое международное спортивное мероприятие или встречу.
- Относительно Олимпиады-2024, МОК собирается разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать только как "нейтральные атлеты" и никоим образом не представлять свое государство.
- Спортсмены, полностью поддержащие Олимпийскую хартию, смогут принять участие в Олимпийских Играх.
- Частью хартии является миротворческая миссия МОК, поэтому табу будет наложено на тех, кто активно поддерживал войну в Украине.
- Все заявки атлетов из России и Белоруссии будут проходить индивидуальную тщательную проверку.