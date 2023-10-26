Попри лояльність від МОК: "нейтральних" росіян відмовились повернути у лижний спорт
Джерело:FIS
Міжнародна федерація лижного спорту виступила із заявою про продовження санкцій проти спортсменів з РФ та Білорусі. Атлети несуть покарання за війну, яку їх країни розв'язали проти України.
З початком повномасштабного вторгнення Росії чимало спортивних організацій наклало санкції на окупантів. Команди з РФ зняли з турнірів, а індивідувальних атлетів змушують виступати під нейтральним прапором.
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Жодних "нейтральних" росіян
Саме останньої позиції дотримується більшість федерацій, даючи представникам країни-терористки шанс виступати без прапора. Втім не всі готові йти назустріч росіянам.
Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) ще у березні 2022-го заборонила росіянам та білорусам брати участь у міжнародних змаганнях. Цю позицію організація зберегла і зараз, виступивши із відповідною заявою.
Поточна політика FIS, яка не дозволяє російським і білоруським спортсменам і офіційним особам брати участь у змаганнях FIS, залишатиметься в силі до подальшого повідомлення,
– йдеться у заяві.
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Всупереч позиції МОК
Таким чином, вболівальники не побачать російських та білоруських спортсменів з лижного спорту у сезоні 2023-2024. Головними противниками ідеї повернення виступали скандинавські та балтійські країни.
До слова, МОК як раз рекомендує давати "нейтральним" росіянам можливість змагатися на міжнародній арені. Очікується, що комітет прийме аналогічне рішення і по Олімпіаді-2024.