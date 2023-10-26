С началом полномасштабного вторжения России многие спортивные организации наложили санкции на оккупантов. Команды с РФ сняли с турниров, а индивидуальных атлетов заставляют выступать под нейтральным флагом.

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Никаких "нейтральных" россиян

Именно последней позиции придерживается большинство федераций, давая представителям страны-террористки шанс выступать без флага. Впрочем, не все готовы идти навстречу россиянам.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) еще в марте 2022 г. запретила россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях. Эту позицию организация сохранила и сейчас, выступив с соответствующим заявлением.

Текущая политика FIS, которая не позволяет российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в соревнованиях FIS, будет оставаться в силе до последующего сообщения,

– говорится в заявлении.

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Вопреки позиции МОК

Таким образом, болельщики не увидят российских и белорусских спортсменов по лыжному спорту в сезоне 2023-2024. Главными противниками идеи возвращения выступали скандинавские и балтийские страны.

К слову, МОК как раз рекомендует давать "нейтральным" россиянам возможность соперничать на международной арене. Ожидается, что комитет примет аналогичное решение и по Олимпиаде-2024.