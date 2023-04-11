Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям допустити атлетів з Росії та Білорусі до змагань, але з певними обмеженнями. Вони повинні виступати на турнірах в нейтральному статусі та засудити війну в Україні. Такі "нелюдські" вимоги Комітету обурили скрепоносів з боліт.

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Стануть зрадниками та не отримають допомоги

Триразова олімпійська чемпіонка Олена Вяльбе запропонувала вважати зрадниками тих спортсменів, які погодяться на такий крок. Про це вона заявила під час ефіру пропагандистського каналу Матч ТВ. Колишня лижниця впевнена, що на нейтральний статус погодиться невелика частка спортсменів, але вони отримають за це клеймо зрадника.

Я за те, щоб кожна людина вирішувала сама. Але при цьому глибоко переконана: 99,99% російських спортсменів у відповідь на вимогу заповнити відмовну декларацію та виступати без прапора та гімну дадуть відповідь "ні". Чи держава позбавить фінансування, якщо хтось скаже "так"? Для мене цей хтось буде зрадником і не отримає жодної допомоги. Щодо держави не знаю, я маленька людина,

– сказала Вяльбе.

Зазначимо, що колишня зірка світового спорту нині очолює Федерацію лижних перегонів РФ. Вона схвалює політику міжнародного злочинця Владіміра Путіна та військове вторгнення в Україну. Не новина, що переважна більшість очільників російських спортивних федерацій висловлюють подібну риторику. Водночас вони верещать про "спорт внє палітіки", коли атлетів з країни-терориста не допускають до змагань.

Раніше ми повідомляли, що міністерка уряду Німеччини Ненсі Фезер запропонувала не видавати візи російським та білоруським спортсменам. Таким чином цивілізовані країни повинні реагувати на допуск атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань.