У столиці Вірменії Єревані цими днями триває чемпіонат Європи з важкої атлетики. Україну на цьому змаганні представляє 17 спортсменів – п'ять чоловіків та дванадцять жінок, пише 24 канал.

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В перший ігровий день нашій збірній дві бронзи принесла Ангеліна Ломачинська у ваговій категорії до 49 кілограмів. А у неділю з найкращої сторони показала себе Світлана Самуляк.

19-річна атлетка змагалась у категорії до 55 кілограмів. У ривку дівчина підняла 90 кілограмів з першої спроби. Її змогла перебити румунка Андреа Котрута, яка взяла на один кілограм більше.

Срібна нагорода у ривку стала для українки дебютною на рівні Євро. У поштовху Світлана Самуляк підняла 109 кілограмів у другій спробі, програвши на один кілограм тій же Котруті.

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За сумою двох видів результат української атлетки дозволив їй посісти друге місце у двоборстві та здобути загалом три медалі. Для Самуляк ці три срібла дебютні на чемпіонатах Європи. У 2021 році дівчина брала срібло та бронзу на чемпіонаті світу.

Результати жіночих змагань на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у ваговій категорії до 55 кілограмів: