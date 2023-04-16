У столиці Вірменії Єревані триває чемпіонат світу з легкої атлетики. Турецька спортсменка Баяв Пелінсу втратила свідомість прямо під час змагань.

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Такого і ворогу не побажаєш

Баяв Пелінсу, яка виступає у ваговій категорії до 49 кілограмів, розпочала чемпіонат Європи з важкої атлетики зі змагань у ривку та успішно виконала дві перші спроби, піднявши 75 та 78 кілограмів відповідно. Під час третього виступу атлетка неочікувано кинула штангу та почала швидко знімати пояс. Турецька спортсменка не змогла цього зробити та впала, втративши свідомість.

Лікарі швидко відреагували на інцидент, оскільки відразу підбігли до спортсменки, надавши їй першу допомогу.У своїх соціальних мережах Баяв Пелінсу виклала відео моторошного епізоду, проте причину втрати свідомості ніяк не пояснила. Турецька спортсменка обмежилася тільки подякою вболівальникам за те, що ті підтримали її.

Нагадаємо, що українка Ангеліна Ломачинська здобула дві медалі у скарбничку нашої збірної на тому ж чемпіонаті Європи з важкої атлетики.