У вірменському Єревані стартував чемпіонат Європи з важкої атлетики, пише 24 канал. Впродовж наступного тижня буде розіграно десять комплектів медалей серед чоловіків та жінок.

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На церемонії відкриття змагання стався грандіозний скандал. Під час параду прапорів учасниць один з гостей церемонії підпалив державний стяг Азербайджана.

Що сталося

Дівчина винесла на сцену прапор сусідньої для Вірменії, але ворожої країни. До неї із зали підбіг якийсь відвідувач із запальничкою та підпалив стяг.

Відео підпалу прапора Азербайджана:

Після цього зловмисник вихопив жердину з азербайджанським прапором та намагався втікти з приміщення. Його затримала служба охорони, а на сцену винесли новий прапор Азербайджана.

Довідка. Між Вірменією та Азербайджаном триває давній конфлікт через спірні території у регіоні Нагорний Карабах. Збройні конфлікти тривають з 80-х років минулого сторіччя.

Реакція Азербайджана

Злочинцем виявився Арам Ніколян, його допитала поліція, після чого відпустила. Спікер МЗС Азербайджана Айхан Хаджизада розкритикував організаторів Євро за неналежну організацію та недотримання правил безпеки.

Ми засуджуємо спалення національного прапору Азербайджану на церемонії відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики у Вірменії. Викликає стурбованість, що організаторами не було вжито жодних безпекових заходів проти таких ненависницьких дій. Порушників має бути покарано належним чином,

– йдеться у заяві міністерства.

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На турнір поїхали чотири важкоатлети з Азербайджану. Втім після цього інциденту голова федерації важкої атлетики країни Кянан Масталієв відкликав збірну з турніру. Він заявив, що спортсмени не можуть змагатись в такій атмосфері.

Відзначимо, що Україну на чемпіонаті Європи представлять 17 важкоатлетів: