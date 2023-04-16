Турнір у Єревані розпочався зі змагань серед жінок до 49 кілограмів. Збірну України у перший день ЧЄ-2023 представляла Ангеліна Ломачинська.

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Перші медалі України

У ривку українка підняла штангу вагою у 81 кілограм. Цей результат підкорився Ангеліні з другої спроби. Після цього Ломачинська спробувала підняти 83 кілограми, але це їй не вдалося.

У поштовху 26-річна спортсменка взяла 95 кілограмів, ставши п'ятою у цьому виді програми. А у сумі двоборства з результатом 176 кг виборола ще одну бронзу для збірної України.

Золоті медалі дісталися румунській важкоатлетці Міхаелі Камбей, а "срібло" італійці Джулії Імперіо.

Чемпіонат Європи-2023. Жінки до 49 кілограмів

Міхаела Камбей (Румунія) – 198 кг Джулія Імперіо (Італія) – 183 кг Ангеліна Ломачинська (Україна) – 176 кг

Таким чином завдяки виступу Ангеліни Ломачинської скарбничка збірної України поповнилася двома бронзовими нагородами.

Важливо! Чемпіонат Європи з важкої атлетики триватиме у столиці Вірменії з 15 по 23 квітня. Збірну України на чемпіонаті Європи-2023 представляє команда з 17 атлетів. На турнірі розіграють по 10 комплектів нагород серед чоловіків та жінок. У неділю, 16 квітня, на турнірі змагатимуться чоловіки до 55 кг та 61 кг.