Турнір у Єревані розпочався зі змагань серед жінок до 49 кілограмів. Збірну України у перший день ЧЄ-2023 представляла Ангеліна Ломачинська.
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Перші медалі України
У ривку українка підняла штангу вагою у 81 кілограм. Цей результат підкорився Ангеліні з другої спроби. Після цього Ломачинська спробувала підняти 83 кілограми, але це їй не вдалося.
У поштовху 26-річна спортсменка взяла 95 кілограмів, ставши п'ятою у цьому виді програми. А у сумі двоборства з результатом 176 кг виборола ще одну бронзу для збірної України.
Золоті медалі дісталися румунській важкоатлетці Міхаелі Камбей, а "срібло" італійці Джулії Імперіо.
Чемпіонат Європи-2023. Жінки до 49 кілограмів
- Міхаела Камбей (Румунія) – 198 кг
- Джулія Імперіо (Італія) – 183 кг
- Ангеліна Ломачинська (Україна) – 176 кг
Таким чином завдяки виступу Ангеліни Ломачинської скарбничка збірної України поповнилася двома бронзовими нагородами.