Руслан Маліновський не затримався у французькій Лізі 1. Вже незабаром відбудеться камбек півзахисника в італійську Серію А.
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Новий виклик Маліновського
За повідомленням журналіста Sky Sport Марко Бовіцеллі, Маліновський прилетів до Італії для проходження медогляду перед підписанням контракту з Дженоа. Вже завтра Руслан проведе перше тренування з "грифонами" та зможе дебютувати за нову команду в матчі 1-го туру проти Фіорентини.
Руслан Маліновський прибув до Італії: дивіться відео
Раніше повідомлялося, що Дженоа орендує Маліновського з правом першочергового викупу за 10 мільйонів євро. Команда повернулася в елітний дивізіон і потребує підсилення.
Нагадаємо, що на початку липня Марсель викупив Маліновського в Аталанті за 10 мільйонів євро. Проте в новому сезоні Руслан жодного разу не потрапив до заявки команди. "Провансальці" без українця у складі провалили кваліфікацію Ліги чемпіонів і восени гратимуть в другому за рангом євротурнірі – Лізі Європи.