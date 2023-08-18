Руслан Маліновський не затримався у французькій Лізі 1. Вже незабаром відбудеться камбек півзахисника в італійську Серію А.

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Новий виклик Маліновського

За повідомленням журналіста Sky Sport Марко Бовіцеллі, Маліновський прилетів до Італії для проходження медогляду перед підписанням контракту з Дженоа. Вже завтра Руслан проведе перше тренування з "грифонами" та зможе дебютувати за нову команду в матчі 1-го туру проти Фіорентини.

Руслан Маліновський прибув до Італії: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що Дженоа орендує Маліновського з правом першочергового викупу за 10 мільйонів євро. Команда повернулася в елітний дивізіон і потребує підсилення.

Нагадаємо, що на початку липня Марсель викупив Маліновського в Аталанті за 10 мільйонів євро. Проте в новому сезоні Руслан жодного разу не потрапив до заявки команди. "Провансальці" без українця у складі провалили кваліфікацію Ліги чемпіонів і восени гратимуть в другому за рангом євротурнірі – Лізі Європи.

До слова. В Серії А Руслан Маліновський відіграв 115 матчів, забив 23 голи та віддав 24 гольові передачі. Очевидно, що в Дженоа розраховують на досвід українця, який вже адаптований до місцевого чемпіонату.