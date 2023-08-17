Дженоа вдалось переконати Марсель відпустити Руслана Маліновського. Мова йде про оренду з правом викупу. Однак трансфер на цьому не досяг свого успішного фіналу.

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Клуби вдарили по руках

Тепер слово за українським футболістом. Маліновському треба добре подумати, чи хоче він повертатись назад в італійський футбол, де вже грав у футболці Аталанти. Але і в розташуванні "провансальців" йому вже нічого роботи. У клубі підтвердили те, що не бачать більше Руслана у своїй команді, тому намагаються оформити трансфер півзахисника.

Раніше була інформація, що саме Дженоа найактивніше веде перемовини з французьким клубом за трансфер Маліновського.

Відзначимо, що Маліновський у новому сезоні жодного разу не потрапив у заявку на матчі Марселя.

Чому трансфер у Дженоа може зірватись?

Серед зацікавлених клубів називали ще дві інші команди з Італії – Болонью та Торіно. До слова, останні вже офіційно спростували чутки про свій інтерес до українця.

Також йшла мова про інтерес від турецького Бешикташа та у минулому англійського Лідса. ле все зупинилось лише на рівні чуток.

Справа із Дженоа може затягнутись через те, що сам Маліновський не дуже хоче одягти футболку колишнього клубу Андрія Шевченка. Це не є пріоритетний варіант для футболіста збірної України, кар'єра якого останнім часом пішла на спад.

За інформацією французького журналіста Санті Ауна, Руслан більше схилений до переходу у Болонью чи Монцу.

Коротка французька казка Маліновського у Марселі