Руслан Малиновский не задержался во французской Лиге 1. Уже скоро состоится камбек полузащитника в итальянскую Серию А.

Читайте также "Лучше бы пошел в середняк Италии": украинский игрок Арсенала раскритиковал трансфер Мудрика

Новый вызов Малиновского

По сообщению журналиста Sky Sport Марко Бовицелли, Малиновский прилетел в Италию для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с Дженоа. Уже завтра Руслан проведет первую тренировку с "грифонами" и сможет дебютировать за новую команду в матче 1-го тура против Фиорентины.

Руслан Малиновский прибыл в Италию: смотрите видео

Ранее сообщалось, что Дженоа арендует Малиновского с правом первоочередного выкупа за 10 миллионов евро. Команда вернулась в элитный дивизион и нуждается в усилении.

Напомним, что в начале июля Марсель выкупил Малиновского у Аталанты за 10 миллионов евро. Однако в новом сезоне Руслан ни разу не попал в заявку команды. "Провансальцы" без украинца в составе провалили квалификацию Лиги чемпионов и осенью будут играть во втором по рангу евротурнире – Лиге Европы.

К слову. В Серии А Руслан Малиновский отыграл 115 матчей, забил 23 гола и отдал 24 голевых передачи. Очевидно, что в Дженоа рассчитывают на опыт украинца, уже адаптированного к местному чемпионату.