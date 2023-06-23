Орендна угода Руслана Маліновського з Марселем спливає 30 червня 2023 року. Однак за даними порталу, українець залишиться грати у Франції.

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Чекаємо на підтвердження "провансальців"

1 липня 2023 року Маліновський стане повноцінним футболістом "провансальців". У Марселі залишились задоволені грою Руслана, тому вирішили викупити контракт українця, який належав італійській Аталанті (до 30 червня 2025 року).

Повідомляється, що Аталанта заробила на трансфері Маліновського 10 мільйонів євро. Хоча трансферна вартість українського півзахисника складає 18 мільйонів євро.

Наразі французький клуб ніяк не відреагував на таку інформацію Transfermarkt. Раніше Маліновський своїми інтерв'ю натякав на тому, що начебто продовжить виступати у французькій Лізі 1.

Ще по ходу сезону була подібна інформація. Тоді повідомлялось, що Маліновський укладе контракт із французами до літа 2026-го.

Цікаво, що під питанням залишається те, хто буде керувати командою у новому сезоні. Адже Ігор Тудор оголосив про свій намір покинути Марсель.

Що відомо про виступи Маліновського у Марселі