Маліновський може повернутись в Італію на місце російського футболіста

Останнім часом все більше чуток з'являється навколо Руслана Маліновського. Півзахисник збірної України може покинути Марсель.

Одразу два клуби придивляються до українського атакувального півзахисника. Більший інтерес до футболіста Марселя проявляє італійське Торіно, яке раніше активно цікавилось найкращим бомбардиром УПЛ-2022/2023 Артемом Довбиком, який близький до підписання контракту з іспанською Жироною.

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Зацікавленість, але жодної конкретики

Начебто у переході Руслана Маліновського зацікавлений головний тренер "биків" Іван Юріч. У Торіно українець міг би замінити Алєксєя Міранчука, який у минулому сезоні грав в оренді за "биків". Але після закінчення оренди повернувся в Аталанту.

Маліновський добре знайомий із росіянином, адже свого часу пограли у першій команді Аталанти.

Менший інтерес до українця проявляє турецький Бешикташ. Але у цьому випадку немає жодної конкретики, повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

На тлі таких новин Марсель встановив ціну на трансфер українця у розмірі 15 мільйонів євро.

У минулому сезоні Торіно посіло 10-те місце, набравши 53 бали у 38 турах. Натомість Бешикташ замкнув топ-3 за підсумками 36-турів турецької Суперліги (78 набраних очок).

Наразі жоден із цих клубів не вступив із Марселем у стадію перемовин. Поки що все зберігається на рівні слів.

"Провансальці" ж не будуть силою утримувати українця. Французький клуб готовий позбутись Маліновського у разі хорошої пропозиції та навіть буде намагатись продати півзахисника вже у серпні 2023-го. У Марселі незадоволені тим, як себе останнім часом проявляє Руслан на футбольному полі.

Нагадаємо, що у липні 2023 року Маліновський перейшов із Аталанти у Марсель, підписавши контракт до кінця червня 2026 року. У футболці "провансальців" Руслан у минулому сезоні відіграв 23 матчі, у яких забив 2 голи т віддав один асист.

У сезоні-2022/2023 Маліновський разом із Марселем був близьким до чемпіонства. Однак у фінальних турах розгубив перевагу та у підсумку став лише третім, поступившись Лансу та чемпіону Франції ПСЖ.