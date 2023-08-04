Трансферна сага з переходом Артем Довбик у Жирону добігає до успішного фіналу. Футболіст Дніпра-1 разом із агентом Олексієм Люндовським вже прилетів в Іспанію, де пройде медичний огляд, аби підписати офіційний контракт із каталонським клубом.

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Український десант в Іспанії поповнюється

Довбику залишилось пройти традиційні процедури перед укладенням угоди з "червоно-білими".

Вже дуже близько,

– підсумував свій інсайд журналіст.

3 серпня комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман підтвердив перехід Артем в іспанський клуб, натякнувши, що трансферу слід чекати найближчими днями.

Цікаво, що перед стартом сезону Довбик підписав новий контракт із Дніпром-1, би віддячити клубу з підтримку та співпрацю. Тепер український клуб заробить на трансфері свого лідера, а не відпустить Артема безкоштовно вільним агентом.

Раніше ж навіть була інформація, скільки Жирона віддасть за Довбика. Клуб Ла Ліги заплатити за Артема 7 мільйонів євро, але лише половина з цієї суми дістанеться віцечемпіонам УПЛ-2022/2023. 3,5 мільйони від цієї суми відійде у бюджет данського Мідтьюлланда, якому належить 50% прав на українського форварда.

Однак після закінчення трансферу Жирона володітиме понад 50% прав на Довбика.

У складі іспанського клубу вже виступає колишній лідер Динамо Віктор Циганков. Правому вінгеру Жирони такий трансфер земляка до вподоби. Ініціатором такого переходу Довбика є головний тренер "червоно-білих" Мічел, який вподобав гру найкращого бомбардира минулого сезону УПЛ-2022/2023.

В атаці Жирони може бути непогана українська зв'язка Циганков-Довбик. Адже Віктор вже феєрить в Іспанії т є лідером жирондинців.

Зверніть увагу! Попереду у Жирони останній товариський матч під час підготовки до нового сезону Ла Ліги. Клуб Циганкова зіграє проти італійського Лаціо (6 серпня). А вже 12 серпня Жирона проведе свій перший поєдинок чемпіонату проти Реал Сосьєдад.