Сразу два клуба присматриваются к украинскому атакующему полузащитнику. Больший интерес к футболисту Марселя проявляет итальянское Торино, ранее активно интересовавшееся лучшим бомбардиром УПЛ-2022/2023 Артемом Довбиком, который близок до подписания контракта с испанской Жироной.

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Заинтересованность, но никакой конкретики

Вроде бы в переходе Руслана Малиновского заинтересован главный тренер "быков" Иван Юрич. В Торино украинец мог бы заменить Алексея Миранчука, который в прошлом сезоне играл в аренде за "быков". Но после окончания аренды вернулся в Аталанту.

Малиновский хорошо знаком с россиянином, ведь в свое время поиграли в первой команде Аталанты.

Меньший интерес к украинцу проявляет турецкий Бешикташ. Но в этом случае нет никакой конкретики, сообщает известный инсайдер. Фабрицио Романо.

На фоне подобных новостей Марсель установил цену на трансфер украинца в размере 15 миллионов евро.

К слову. В прошлом сезоне Торино заняло 10 место, набрав 53 балла в 38 турах. Бешикташ же замкнул топ-3 по итогам 36-туров турецкой Суперлиги (78 набранных очков).

Пока ни один из этих клубов не вступил с Марселем в стадию переговоров. Пока все сохраняется на уровне слов.

"Провансальцы" не будут силой удерживать украинца. Французский клуб готов избавиться от Малиновского в случае хорошего предложения и даже будет пытаться продать полузащитника уже в августе 2023-го. В Марселе недовольны тем, как себя в последнее время проявляет Руслан на футбольном поле.

Напомним, что в июле 2023 года Малиновский перешел из Аталанты в Марсель, подписав контракт до конца июня 2026 года. В футболке "провансальцев" Руслан в прошлом сезоне отыграл 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал один ассист.

В сезоне-2022/2023 Малиновский вместе с Марселем был близок к чемпионству. Однако в финальных турах растерял преимущество и в итоге стал лишь третьим, уступив Лансу и чемпиону Франции ПСЖ.