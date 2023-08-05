Одразу два клуби придивляються до українського атакувального півзахисника. Більший інтерес до футболіста Марселя проявляє італійське Торіно, яке раніше активно цікавилось найкращим бомбардиром УПЛ-2022/2023 Артемом Довбиком, який близький до підписання контракту з іспанською Жироною.
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Зацікавленість, але жодної конкретики
Начебто у переході Руслана Маліновського зацікавлений головний тренер "биків" Іван Юріч. У Торіно українець міг би замінити Алєксєя Міранчука, який у минулому сезоні грав в оренді за "биків". Але після закінчення оренди повернувся в Аталанту.
Маліновський добре знайомий із росіянином, адже свого часу пограли у першій команді Аталанти.
Менший інтерес до українця проявляє турецький Бешикташ. Але у цьому випадку немає жодної конкретики, повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.
На тлі таких новин Марсель встановив ціну на трансфер українця у розмірі 15 мільйонів євро.
Наразі жоден із цих клубів не вступив із Марселем у стадію перемовин. Поки що все зберігається на рівні слів.
"Провансальці" ж не будуть силою утримувати українця. Французький клуб готовий позбутись Маліновського у разі хорошої пропозиції та навіть буде намагатись продати півзахисника вже у серпні 2023-го. У Марселі незадоволені тим, як себе останнім часом проявляє Руслан на футбольному полі.
Нагадаємо, що у липні 2023 року Маліновський перейшов із Аталанти у Марсель, підписавши контракт до кінця червня 2026 року. У футболці "провансальців" Руслан у минулому сезоні відіграв 23 матчі, у яких забив 2 голи т віддав один асист.
У сезоні-2022/2023 Маліновський разом із Марселем був близьким до чемпіонства. Однак у фінальних турах розгубив перевагу та у підсумку став лише третім, поступившись Лансу та чемпіону Франції ПСЖ.