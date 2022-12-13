Результативний асист, який відзначили в італійській першості, відбувся у матчі Аталанти проти Лечче, які зустрічались в 14-му турі Серії А. Атакувальний півзахисник із України віддав ідеальну за точністю розрізну передачу на нападника Дувана Сапату, який забив перший гол Аталанти у ворота Лечче.

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Увійшов у десятку найкращих

На жаль, навіть такий філігранний пас не допоміг Аталанті уникнути сенсаційної поразки від Лечче – 2:1.

Гольову передачу українця відзначили в італійській першості. Маліновський посів шосте місце у рейтингу найкращих результативних асистів Серії А.

Відео результативної передачі Маліновського

Цікаво, що схожий асист віддав Ліонель Мессі у чвертьфіналі ЧС-2022 проти Нідерландів, у якому Аргентина перемогла лише за підсумками серії пенальті.

Нагадаємо, що у сезоні-2020/2021 Руслан став найкращим асистентом Серії А, віддавши 12 результативних передач.

До слова. У новому сезоні справи в українського півзахисника йдуть не найкращим чином. Маліновський провів за клуб із Бергамо 14 матчів, у яких відзначився одним голом та двома асистами, один із яких й приніс успіх Руслану.

Аталанта ж закінчила першу частину сезону на 6-й позиції турнірної таблиці Серії А, маючи у своєму активі 27 балів.

Багато розмов було навколо можливого відходу Маліновського з Аталанти та його переходу в АПЛ чи навіть французьку Лігу 1. Були навіть чутки про конфлікт між Русланом та головним тренером команди Джаном П'єро Гасперіні. Але український футболіст спростував цю, як виявилось, фейкову інформацію.