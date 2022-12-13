Результативний асист, який відзначили в італійській першості, відбувся у матчі Аталанти проти Лечче, які зустрічались в 14-му турі Серії А. Атакувальний півзахисник із України віддав ідеальну за точністю розрізну передачу на нападника Дувана Сапату, який забив перший гол Аталанти у ворота Лечче.
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Увійшов у десятку найкращих
На жаль, навіть такий філігранний пас не допоміг Аталанті уникнути сенсаційної поразки від Лечче – 2:1.
Гольову передачу українця відзначили в італійській першості. Маліновський посів шосте місце у рейтингу найкращих результативних асистів Серії А.
Відео результативної передачі Маліновського
Цікаво, що схожий асист віддав Ліонель Мессі у чвертьфіналі ЧС-2022 проти Нідерландів, у якому Аргентина перемогла лише за підсумками серії пенальті.
Нагадаємо, що у сезоні-2020/2021 Руслан став найкращим асистентом Серії А, віддавши 12 результативних передач.
Аталанта ж закінчила першу частину сезону на 6-й позиції турнірної таблиці Серії А, маючи у своєму активі 27 балів.
Багато розмов було навколо можливого відходу Маліновського з Аталанти та його переходу в АПЛ чи навіть французьку Лігу 1. Були навіть чутки про конфлікт між Русланом та головним тренером команди Джаном П'єро Гасперіні. Але український футболіст спростував цю, як виявилось, фейкову інформацію.