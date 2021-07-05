Маліновський ляже на операційний стіл після Євро-2020
5 липня 2021 , 12:14Читать новость на русском
Джерело:TuttoAtalanta
Футболісту збірної України та італійської Аталанти Руслану Маліновському знадобиться операція. Українському півзахиснику потрібна операція через грижу.
Маліновський пропустить місяць
Як повідомляє Tutto Atalanta з посиланням на L'Eco di Bergamo, Маліновський може найближчим часом прийняти рішення про операцію.
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Повідомляється, що рішення про хірургічне втручання на грижі живота буде прийматися найближчими днями.
Відновлення після операції займе близько 40 днів. Він може повернутися у середині серпня і пропустити старт нового сезону Серії А.
Чемпіонат Італії сезону-2021/2022 розпочнеться 22 серпня.
Що відомо про грижу Маліновського
- Ще в лютому 2021 року стало відомо, що в Маліновського грижа в області живота. Футболіст відмовився від хірургічного втручання під час сезону.
- Перед Євро-2020 Маліновський зізнався, що йому потрібна операція. Гравець сказав, що займеться проблемою після чемпіонату Європи.
- На Євро-2020 Маліновський виходив у всіх матчах збірної України, окрім чвертьфіналу проти Англії. Перед цією зустріччю він відчув сильний біль у привідному м'язі.