Попереду тільки Мессі: Маліновський – другий в рейтингу найкращих гравців Європи

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський став другим гравцем топ-5 ліг Європи за середньою оцінкою за 6 останніх матчів. Рейтинг склав відомий портал WhoScored.
Маліновський зробив неймовірний ривок і піднявся із 138-го на друге місце.
До слова Маліновський втретє за місяць потрапив до символічної збірної Серії A
На вершині списку опинився Ліонель Мессі, який відзначився шістьма голами і трьома асистами. Замикає трійку найкращих гравців хавбек Марселя Дімітрі Пайєт.До уваги! Українець обійшов в списку таких зірок, як форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе (шосте місце) і нападника Тоттенхема Гаррі Кейна (п'ята позиція).
Результативність Маліновського
В останній грі проти Болоньї Руслан Маліновський відзначився голом та асистом. Загалом матч завершився розгромною перемогою Аталанти (5:0). Українець втретє за місяць потрапив до символічної збірної туру.
- У цьому сезоні Маліновський провів у "чорно-синій" футболці 37 матчів, у яких забив 7 м'ячів та віддав 9 гольових передач.
- За останні 6 поєдинків український футболіст наколотив 4 голи та зробив 3 асисти.