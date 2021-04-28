Попереду тільки Мессі: Маліновський – другий в рейтингу найкращих гравців Європи

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський став другим гравцем топ-5 ліг Європи за середньою оцінкою за 6 останніх матчів. Рейтинг склав відомий портал WhoScored.

Маліновський зробив неймовірний ривок і піднявся із 138-го на друге місце.

До слова Маліновський втретє за місяць потрапив до символічної збірної Серії A

На вершині списку опинився Ліонель Мессі, який відзначився шістьма голами і трьома асистами. Замикає трійку найкращих гравців хавбек Марселя Дімітрі Пайєт.

Українець обійшов в списку таких зірок, як форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе (шосте місце) і нападника Тоттенхема Гаррі Кейна (п'ята позиція).

Результативність Маліновського

В останній грі проти Болоньї Руслан Маліновський відзначився голом та асистом. Загалом матч завершився розгромною перемогою Аталанти (5:0). Українець втретє за місяць потрапив до символічної збірної туру.