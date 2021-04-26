Аталанта – Болонья 5:0

Голи: Маліновський, 22, Муріель, 44 (п), Фройлер, 57, Сапата, 59, Міранчук, 73

Вилучення: Схаутен, 49 (Болонья)

Читайте також Манчестер Сіті виграв Кубок англійської ліги: відео

На початку зустрічі команди перевірили пильність голкіперів дальніми ударами – гра воротарів була ідеальною.

У середині першого тайму Аталанта першою розмочила нулі на табло. Маліновський обігрався з Муріельом, який віддав дотепну передачу п'яткою у відповідь на Руслана, українцю нічого не залишалось, як пробити у кут воріт – 1:0.

Вже у наступній атаці Муріель сам накрутив декількох суперників, але пробив поруч зі стійкою. Наприкінці тайму активному нападнику таки вдалось забити. На Ромеро сфолили у штрафному майданчику Болоньї – пенальті. До позначки підійшов Муріель та легко реалізував 11-метровий удар. – 2:0.

Знищення гостей

На перерву команди пішли за комфортного рахунку для господарів 2:0. Після відпочинку Болонья додала собі проблем. Схаутен грубо сфолив на гравцю Аталанти та побачив перед собою червону картку. Майже увесь другий тайм гості були змушені грати у меншості.

На 57-й хвилині Фройлер підхопив м'яч поблизу штрафному, увірвався до нього та ударом у кут воріт збільшив перевагу клубу з Бергамо до розгромного – 3:0.

Вже через дві хвилини знову центрі уваги був Маліновський. Українець легко однією дією прибрав відразу трьох суперників, але далеко відпустив від себе м'яч. Однак його підхопив Сапата та без вагань пробив у володіння Болоньї – 4:0.

Маліновський провів на футбольному полі 71-ну хвилину та був замінений на Ілічіча.

На 73-й хвилині Міранчук поставив крапку у поєдинку. Футболісту вдалось пробити з-під двох опікунів – 5:0.

Аталанта перемогла Болонью. Після звитяги клуб Маліновського вийшов на 2 місце, тепер у його активі 68 пунктів. До лідера Інтера аж 11 очок. Їх суперник Болонья із 38 набраними очками йде у середині таблиці – 12 позиція.

Аталанта – Болонья відеоогляд