Європа шокована грою українця

Лідер збірної України Руслан Маіновський отримав місце у стартовому складі на матч з Болоньєю. Вже на 22-й хвилині футболіст віддячив голом тренеру Аталанти за довіру.

Як це було Гол Маліновського допоміг Аталанті розгромити Болонью: відео

Маліновський обігрався з Муріелем, який віддав дотепну передачу п'яткою у відповідь на Руслана, українцю нічого не залишалось, як пробити у кут воріт – 1:0.

Маліновський в останніх 6 матчах демонструє феноменальну результативність – 4 голи та 5 асистів. Загалом у цьому сезоні в усіх турнірах Руслан зіграв у футболці Аталанти 37 поєдинків, у яких відзначився 7 голами та віддав 9 гольових передач.

Свою статистику гравець зможе покращити вже 2 травня у виїзному матчі проти Сассуоло.

Цей гол українця розпочав великий розгром суперника у зустрічі. Господарі наколотили у ворота гостей ще чотири м'ячі та святкували розгромну перемогу з рахунком 5:0.

Після звитяги Аталанта вийшла на 2 місце, тепер у її активі 68 пунктів. До лідера Інтера аж 11 очок. Їх суперник Болонья із 38 набраними очками йде у середині таблиці – 12 позиція.