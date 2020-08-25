Вже сьогодні, 25 серпня, київське "Динамо" зіграє матч проти "Шахтаря" у Суперкубку України. Ще до поєдинку у розташування киян повернулись Русин та Вантух, які хворіли на коронавірус.

Про повернення футболістів повідомляє "Динамоманія".

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Повернення динамівців

За інформацією порталу, гравці вже повністю одужали від коронавірусу та готові до тренувань. Вони здали повторні тести на коронавірус, які показали негативні результати.

Русин пропустив стартовий матч чемпіонату України "Динамо" проти "Олімпіка" (4:1) саме через коронавірус. До команди також повернувся Циганков та вже встиг зіграти у стартовому матчі киян у новому сезоні. Циганков літав у Мюнхен, щоб пройти медичне обстеження, яке не виявило проблем зі здоров'ям у футболіста.

25 серпня "Динамо" очікує матч за Суперкубок України проти "Шахтаря". Гра вперше пройде у Києві на НСК "Олімпійський".

Що відомо про Русина та Вантуха

21-річний Русин першу половину сезону 2019/2020 провів у "Зорі", після чого був повернутий до Києва і мав попит у Олексія Михайличенка, але особливих результатів не показав. Всього за "Динамо" провів 32 матчі в УПЛ в яких забив 7 голів.

22-річний Вантух за "Динамо" в чемпіонаті України ще не дебютував. Здавався в оренду донецькому "Олімпіку" і "Олександрії".