Київському "Динамо" приписують інтерес до бразильського центрального захисника "Галатасарая" – Маркао.

У трансфері бразильця впевнене турецьке видання Transfer Haberleri. Про перехід воно повідомило в своєму Twitter.

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Що відомо про Маркао

24-річний бразильський центрбек підписав контракт з "Галатасараєм" у січні 2019 року, перейшовши за 4 мільйони євро.

Виступав в бразильських клубах "Аваї", "Атлетіко Паранаєнсе", "Гуаратінгета", "Ферровіаріо" і "Атлетіко Гойяненсе".

У сезоні 2017/18 грав у Португалії за "Ріу Аве", а потім за "Шавеш". У "Галатасараї" за півтора року провів 58 матчів у всіх турнірах, без забитих голів.

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