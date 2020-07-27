Першим новачком "Динамо" при Луческу може стати бразилець – ЗМІ
Київському "Динамо" приписують інтерес до бразильського центрального захисника "Галатасарая" – Маркао.
У трансфері бразильця впевнене турецьке видання Transfer Haberleri. Про перехід воно повідомило в своєму Twitter.
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Що відомо про Маркао
24-річний бразильський центрбек підписав контракт з "Галатасараєм" у січні 2019 року, перейшовши за 4 мільйони євро.
Виступав в бразильських клубах "Аваї", "Атлетіко Паранаєнсе", "Гуаратінгета", "Ферровіаріо" і "Атлетіко Гойяненсе".
У сезоні 2017/18 грав у Португалії за "Ріу Аве", а потім за "Шавеш". У "Галатасараї" за півтора року провів 58 матчів у всіх турнірах, без забитих голів.
Звільнення Михайличенка та призначення Луческу: коротко
- 20 липня 2020 року керівники "Динамо" звільнили Олексія Михайличенка з посади головного тренера "Динамо". Разом з ним звільнили й весь тренерський штаб.
- "Динамо" під керівництвом Михайличенка виграло Кубок України та посіло друге місце в чемпіонаті. Хоча в останньому турі поступилося "Колосу" і могло опуститися на третє місце, що залишило б команду без права зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.
- 23 липня головним тренером "Динамо" було призначено Мірчу Луческу. Румунський тренер протягом 12 років очолював головного конкурента "Динамо" в Україні – донецький "Шахтар". Це призначення викликало шквал критики.