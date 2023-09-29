Спорт не поза політикою: Румунія не гратиме з росіянами, попри ганебне рішення УЄФА

У вівторок, 26 вересня, УЄФА прийняла рішення повернути російські команди до 17 років до міжнародних змагань. Попри повномасштабну війну в Україну, асоціація вирішила, що діти у країні, де більшість їх батьків підтримують вбивства українців, не мають страждати.

Проте багато країн не зрозуміли такого кроку від УЄФА. Першими про неприйняття рішення заявили англійці, підкресливши, що жодна їх збірна не гратиме проти агресора.

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Все більше країн не погоджуються з рішенням УЄФА

Після цього схожу позицію озвучили ще низка країн, зокрема Польща, Латвія, Ірландія, Швеція, Норвегія, Фінляндія та Данія. Черговою країною, що продемонструвала солідарність з Україною стала Румунія. Футбольна федерація цієї країни (ФФР) прокоментувала рішення УЄФА та озвучила свою позицію:

1. ФФР розуміє аргументи, висунуті виконавчим комітетом УЄФА, і погоджується, що за жодних обставин діти не повинні страждати через необачні дії влади держави;



2. Водночас ФФР вважає, що футбол і спорт загалом не можна відокремити від правових, інституційних та економічних цінностей, які перетворили Європу на простір миру, свободи та економічного процвітання;



3. При цьому ФФР вважає, що повинна бути солідарною з духом санкцій, затверджених європейськими та національними інституціями, і не буде грати жодного офіційного чи товариського матчу зі збірними Російської Федерації.



4. ФФР очікує завершення процедур для виконання цього рішення виконавчого комітету УЄФА, вважаючи, що регламент змагань поважатиме позицію кожної національної федерації.

Зазначимо, що до прийняття такого ганебного рішення Александер Чеферін заявляв, що до кінця війни в Україні російські команди не будуть повернуті до міжнародних офіційних матчів. Як бачимо, саме така позиція має підтримку європейських країн, а не спроба загравання з Росією.

Час робити висновки, пане Чеферін…