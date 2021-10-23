Ruhman: футбольний клуб Рух феєрично презентував свого талісмана – відео

У п'ятницю, 22 жовтня, футбольний клуб Рух представив свого нового талісмана. Ruhman став символом, захисником, і талісманом Руху.

Рух оригінально представив свого талісмана, опублікувавши відео на ютуб-каналі.

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А так клуб описав свого нового героя:

"Він – нащадок козаків, народився в українській сім’ї, де поважають традиції та з покоління в покоління передають звичай захищати рідну землю. Він витриваліший за Капітана Америку та швидший за Флеша, сильніший, ніж Халк та точніший, ніж Спайдермен. Марвел ним би пишався, але він наш.

А ще у Рухмена є унікальна суперсила – це заряджати усіх навколо позитивною енергією та мотивувати на перемогу. До того ж, він справжній фанат львівського футболу, тому живиться повними трибунами, голосними піснями та забитими голами улюбленого клубу в ворота суперників. Його слабкість – це львівські смаколики, ніколи не може встояти перед чимось смачненьким та любить пригощати інших.

Вранці ви можете зустріти Рухмена на пробіжці в Стрийському парку, в обід – на каві десь на Площі Ринок, ввечері – на "Арені Львів" на матчі Руху, а вже вночі, коли все місто спить, він віддано обороняє Львів від злих ворогів, щоб наступного дня кожен мешканець прокинувся з думкою, що йому дуже пощастило, адже він живе в найбезпечнішому, найпривітнішому та найфутбольнішому місті країни".