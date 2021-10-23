Рух оригінально представив свого талісмана, опублікувавши відео на ютуб-каналі.
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А так клуб описав свого нового героя:
"Він – нащадок козаків, народився в українській сім’ї, де поважають традиції та з покоління в покоління передають звичай захищати рідну землю. Він витриваліший за Капітана Америку та швидший за Флеша, сильніший, ніж Халк та точніший, ніж Спайдермен. Марвел ним би пишався, але він наш.
А ще у Рухмена є унікальна суперсила – це заряджати усіх навколо позитивною енергією та мотивувати на перемогу. До того ж, він справжній фанат львівського футболу, тому живиться повними трибунами, голосними піснями та забитими голами улюбленого клубу в ворота суперників. Його слабкість – це львівські смаколики, ніколи не може встояти перед чимось смачненьким та любить пригощати інших.
Вранці ви можете зустріти Рухмена на пробіжці в Стрийському парку, в обід – на каві десь на Площі Ринок, ввечері – на "Арені Львів" на матчі Руху, а вже вночі, коли все місто спить, він віддано обороняє Львів від злих ворогів, щоб наступного дня кожен мешканець прокинувся з думкою, що йому дуже пощастило, адже він живе в найбезпечнішому, найпривітнішому та найфутбольнішому місті країни".
- Рух після десяти зіграних матчів йде на 10 місці, у його активі 11 очок. Вже 24 жовтня клуб із міста Лева повинен приймати у чемпіонаті Минай. А вже чотири днів Зорю у рамках 1/8 фіналу Кубка України (28 жовтня).