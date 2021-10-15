Матч Інгулець – Рух було заплановано на 17 жовтня. Однак 13 жовтня на сайті УПЛ з'явилася інформація про те, що матч перенесено на прохання львівської команди. Все через масовий спалах коронавірусу. При цьому серед інфікованих – усі воротарі команди.

Детальніше У футбольному клубі Рух масовий спалах коронавірусу, найближчий матч перенесено

Та вже 15 жовтня на сайті Інгульця опублікували заяву, в якій засумнівалися у правдивості наданих даних представниками Руху.

"Для запобігання маніпуляціям та дотримання правил Fair Play повідомляємо, що згідно з інсайдерською інформацією станом на 13 жовтня 2021 року заявлені на сезон воротарі ФК Рух відсутні в інформаційній системі Центру громадського здоров’я МОЗ, як особи, що хворіють на COVID-19. У зв’язку з цим, футбольний клуб Інгулець звернувся до дирекції УПЛ з проханням провести детальне розслідування даного факту. Ми чекаємо на швидку реакцію УПЛ та публічний розгляд цієї ситуації", – йдеться в заяві команди.

Варто додати, що Рух не повідомив, скільки гравців команди отримали позитивний тест на коронавірус. Відомо лише те, що вся команда була відправлена на самоізоляцію, а тренування були призупинені. Канал "Футбол" з посиланням на власні джерела повідомив про сімох футболістів, які здали позитивний тест на коронавірус та ще чотирьох осіб, в яких є підозра на інфекцію. Однак варто зазначити, що керівником медіацентру Руху є журналіст каналу "Футбол".