Рух оригинально представил своего талисмана, опубликовав видео на ютуб-канале.

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А так клуб описал своего нового героя:

"Он – потомок казаков, родился в украинской семье, где уважают традиции и из поколения в поколение передают обычай защищать родную землю. Он выносливее Капитана Америки и быстрее Флэша, сильнее, чем Халк и точнее, чем Спайдермен. Марвел ним бы гордился, но он наш.

А еще у Рухмена есть уникальная суперсила – это заряжать всех вокруг положительной энергией и мотивировать на победу. К тому же, он настоящий фанат львовского футбола, поэтому питается полными трибунами, громкими песнями и забитыми голами любимого клуба в ворота соперников. Его слабость – это львовские вкусности, никогда не может устоять перед чем-то вкусненьким и любит угощать других.

Утром вы можете встретить Рухмена на пробежке в Стрыйском парке, в обед – на кофе где-то на площади Рынок, вечером – на "Арене Львов" на матче Руха, а уже ночью, когда весь город спит, он преданно защищает Львов от злых врагов, чтобы на следующий день каждый житель проснулся с мыслью, что ему очень повезло, ведь он живет в безопасном, радушном и самом футбольном городе страны".