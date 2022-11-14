Рух та Минай поділили очки у матчі аутсайдерів УПЛ

Львів'яни не змогли здолати гостей із Закарпаття у поєдинку з невеликою кількістю моментів. На гол господарів у першому таймі гості відповіли точним ударом по перерві.

Рух – Минай 1:1

Голи: Климчук, 23 (пен.) – Трубочкін, 63.

У чемпіонаті України завершився 13 тур УПЛ 2022-2023. П'ять ігор було проведено у неділю, а на понеділок винесли три поєдинки. Один з них пройшов у Львові.

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Місцевий Рух приймав закарпатський Минай, пише 24 канал. Обидві команди зависли біля зони перехідних матчів, тому гра була важливою з точки зору боротьби за виживання.

Особливо важливо було перервати неприємну серію для Миная. Команда Шарана програла три останні поєдинки, опустившись в зону вильоту. Втім саме гості першими і пропустили.

В середині першого тайма Бандура збив у власному майданчику Климчука і постраждалий сам реалізував пенальті. В подальшому Рух володів ініціативою, але серйозних моментів команди не створювали.

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Минаю вдалось зрівняти рахунок вже у другому таймі. На 63 хвилині Немчанінов скинув під удар Трубочкіну, після чого Іван завдав точного удару у правий кут воріт львів'ян.

У підсумку матч так і завершився нічиєю – 1:1. Цей результат дозволяє Руху зберегти двохочковий гандикап над зоною перехідних матчів. Там як раз і знаходиться Минай, посідаючи 13 місце.

У наступному турі Рух прийме Чорноморець. На Минай очікує битва проти харківського Металіста.