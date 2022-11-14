Рух – Минай 1:1

Голы: Климчук, 23 (пен.) – Трубочкин, 63.

В чемпионате Украины завершился 13-й тур УПЛ 2022-2023. Пять игр были проведены в воскресенье, а на понедельник вынесли три поединка. Один из них прошел во Львове.

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Местный Рух принимал закарпатский Минай, пишет 24 канал. Обе команды зависли у зоны переходных матчей, поэтому игра была важной с точки зрения борьбы за выживание.

Особенно важно было прервать неприятную серию для Миная. Команда Шарана проиграла три последних поединка, опустившись в зону вылета. Впрочем, именно гости первыми и пропустили.

В середине первого тайма Бандура сбил на собственной площадке Климчука и пострадавший сам реализовал пенальти. В дальнейшем Рух владел инициативой, но серьезных моментов команды не создавали.

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Прохожу удалось сравнять счет уже во втором тайме. На 63 минуте Немчанинов сбросил под удар Трубочкину, после чего Иван нанес точный удар в правый угол ворот львовян.

В итоге матч так и завершился ничьей – 1:1. Этот результат позволяет Руху сохранить двухочковый гандикап над зоной переходных матчей. Там как раз и находится Минай, занимая 13-е место.

Любопытно знать. В следующем туре Рух примет Черноморец. Минай ожидает битва против харьковского Металлиста.