Металіст – Кривбас 0:1

Гол: Н.Волошин, 73.

У понеділок, 14 листопада, три матчі закривали програму 13-го туру УПЛ. В Ужгороді на стадіоні "Авангард" зустрілися два колишні суперники по Першій лізі – Металіст і Кривбас.

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В минулому турі криворіжці мінімально обіграли Ворсклу (1:0), тож у грі проти харків’ян вони сподівалися продовжити переможну серію. Команда Ратія, навпаки, протягом чотирьох турів не може здобути перемогу і значно погіршила своє турнірне становище.

Суперники досить обережно розпочали матч, адже ніхто не хотів втрачати очки. У Кривбаса непогані моменти змінити нулі на табло мав форвард Роман Дебелко. А у Металіста запам’яталися небезпечні удари Танковського і Книша.

Та все ж не цим футболістам судилося стати героєм поєдинку. На 73-й хвилині зустрічі Назар Волошин скористався передачею Ріфета Капіча і завдав точного удару по воротах Ореста Костика.

До кінця поєдинку суперники так і не зуміли змінити рахунок у матчі. У підсумку єдиний гол орендованого у Динамо вінгера Назара Волошина приніс Кривбасу третю вікторію в чемпіонаті.

До речі, це перша перемога підопічних Вернидуба на виїзді. Завдяки результату цього матчу Кривбас набрав 12 очок і піднявся на 12-ту сходинку. Металіст залишився на восьмому місці, маючи в активі 15 пунктів.

Відеоогляд матчу Металіст – Кривбас