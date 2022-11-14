Чорноморець – Львів 2:0
Голи: Єрмаков, 66, Войтіховський, 80
Поєдинок в Одесі став ювілейним для ветерана українського футболу Сергія Кравченко. Півзахисник проводив свій 350-й матч у лавах українських клубів.
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Партнери по команді не могли зіпсувати свято капітану і спільними зусиллями здобули перемогу над Львовом.
Рахунок у матчі на 66-й хвилині відкрили "моряки". Сергій Кравченко зробив передачу-цукерочку прямо на голову Віталію Єрмакову і перший м’яч влетів у сітку "містян". За десять хвилин до завершення матчу центральний захисник Чорноморця Максим Войтіховський встановив остаточний рахунок у матчі.
Завдяки цій перемозі Чорноморець покинув останню сходинку турнірної таблиці і піднявся на 13 місце. Львів опустився в зону перехідних матчів на 14 місце.