Нападник Руха Микола Кухаревич раніше потрапляв у сферу інтересів Динамо. Львівський клуб начебто запросив за футболіста суму з шістьма нулями.

Після першої частини сезону на Миколу Кухаревича полюють відразу декілька клубів. Гравець вже пройшов медогляд у бельгійському Андерлехті, за який виступає Богдан Михайліченко. Але стало відомо, що київське Динамо було не проти бачити у своєму складі форварда, повідомляє "ТаТоТаке".

До теми 19-річний забивний форвард Руха стане одноклубником Михайліченка у Бельгії

Зацікавленість українського гранда

Раніше кияни цікавились футболістом. Але клуб з міста Лева захотів за гравця суму з шістьма нулями в іноземній валюті. Точна сума невідома.

Рух та Андерлехт начебто вже провели успішні перемовини. Бельгійський клуб оформляє трансфер з перспективною на майбутнє. Зараз талановитий нападник перебуває на відпочинку. Наразі невідомо, чи переїде 19-річний нападник у Бельгію вже цієї зими, чи дограє у львівському клубі до літа 2021-го року.