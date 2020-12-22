Динамо цікавилось Кухаревичем: Рух запросив за гравця кругленьку суму
Нападник Руха Микола Кухаревич раніше потрапляв у сферу інтересів Динамо. Львівський клуб начебто запросив за футболіста суму з шістьма нулями.
Після першої частини сезону на Миколу Кухаревича полюють відразу декілька клубів. Гравець вже пройшов медогляд у бельгійському Андерлехті, за який виступає Богдан Михайліченко. Але стало відомо, що київське Динамо було не проти бачити у своєму складі форварда, повідомляє "ТаТоТаке".
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Зацікавленість українського гранда
Раніше кияни цікавились футболістом. Але клуб з міста Лева захотів за гравця суму з шістьма нулями в іноземній валюті. Точна сума невідома.
Рух та Андерлехт начебто вже провели успішні перемовини. Бельгійський клуб оформляє трансфер з перспективною на майбутнє. Зараз талановитий нападник перебуває на відпочинку. Наразі невідомо, чи переїде 19-річний нападник у Бельгію вже цієї зими, чи дограє у львівському клубі до літа 2021-го року.
- Взимку 2020-го року Кухаревич перебрався у Рух. Вже наприкінці літа дебютував у футболці львівської команди проти полтавської Ворскли.
- До цього виступав у Волині, де і розпочав кар'єру у 2018 році. У цьому сезоні зіграв за львів'ян у 12 матчах забив 1 гол.
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