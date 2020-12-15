Нападник львівського Руха Микола Кухаревич вже незабаром зміниться українську прописку на бельгійську. Андерлехт вже начебто успішно завершив перемовини з босами дебютантів УПЛ.

Про трансфер футболіста у Бельгію раніше говорив і сам власник клубу Григорій Козловський. Він заявляв, що на його столі лежать три пропозиції з цього чемпіонату. Тепер цю інформацію підтвердив і журналіст Ігор Циганик у авторській програмі "Циганик LIVE".

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Трансфер у Бельгію

Представник ЗМІ, який досить тепло спілкується з босом львівського клубу Григорієм Козловським. Циганик відвідав заключний поєдинок 2020-го року в УПЛ Рух – Дніпро-1. Також на стадіону можна було побачити спортивного директора Андерлехта та скаута бельгійців.

За словами журналіста, відразу після матчу почалися переговори з президентом Руха, які завершилися успішно. Вже найближчим часом Микола Кухаревич перебереться у розташування бельгійського клубу. Спершу гравець повинен пройти медичне обстеження.

Хто такий Микола Кухаревич? 19-річний форвард, який взимку 2020-го року перебрався у Рух. Наприкінці літа дебютував у футболці клубу у матчі проти Ворскли. До цього виступав у Волині, де і розпочав кар'єру у 2018 році. У цьому сезоні зіграв за львів'ян у 12 матчах забив 1 гол.

Наголосимо, що у Андерлехті виступає інший українець Богдан Михайліченко. Також клубу належить контракт Євгена Макаренка, який виступає на правах оренди у Кортрейку.

Додамо, що нападник Артем Мілевський, який зараз перебуває у статусі вільного агента, теж був на поєдинку. Сам форвард не виключив бажання одягнути "жовто-чорну" футболку команди. Колишній гравець збірної України перебуває у хороших стосунках з президентом Руха, тому ймовірно, що футболіст може завершити свою кар'єру саме у львівському клубі.