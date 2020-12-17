Футболіст Руха Кухаревич пройшов медогляд в Андерлехті: відео
Футболіст львівського Руха Микола Кухаревич близький, щоб стати гравцем Андерлехта. Перспективний український футболіст пройшов медогляд у бельгійському клубі.
Микола Кухаревич пройшов медогляд в Андерлехті. Про це повідомляє FootballHub.
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На сторінці FootballHub у соцмережах з'явилося відео, як Кухаревич проходив медогляд.
Президент Руха Григорій Козловський повідомив, що Кухаревич вже пройшов медогляд та відправився на відпочинок. Козловський заявив, що деталі про трансфер Кухаревича в Андерлехт з'являться 3-4 січня 2021 року.
Наразі не відомо, чи стане Кухаревич гравцем Андерлехта вже взимку, чи перейде під час літнього міжсезоння.
Андерлехт після 17 матчів у чемпіонаті Бельгії посідає 5-е місце. За бельгійців виступає гравець збірної України Богдан Михайліченко.
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