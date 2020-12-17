Футболіст львівського Руха Микола Кухаревич близький, щоб стати гравцем Андерлехта. Перспективний український футболіст пройшов медогляд у бельгійському клубі.

Микола Кухаревич пройшов медогляд в Андерлехті. Про це повідомляє FootballHub.

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На сторінці FootballHub у соцмережах з'явилося відео, як Кухаревич проходив медогляд.

Ексклюзивне відео

Нападник Руха Микола Кухаревич проходить медогляд у Андерлехті#Anderlecht pic.twitter.com/Mq4cQxSICM — FootballHub (@FootballHub_Ua) December 17, 2020

Президент Руха Григорій Козловський повідомив, що Кухаревич вже пройшов медогляд та відправився на відпочинок. Козловський заявив, що деталі про трансфер Кухаревича в Андерлехт з'являться 3-4 січня 2021 року.

Наразі не відомо, чи стане Кухаревич гравцем Андерлехта вже взимку, чи перейде під час літнього міжсезоння.

До уваги. 19-річний Кухаревич у цьому сезоні провів за Рух 12 матчів У його активі один гол. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює українця у 55 тисяч доларів.

Андерлехт після 17 матчів у чемпіонаті Бельгії посідає 5-е місце. За бельгійців виступає гравець збірної України Богдан Михайліченко.