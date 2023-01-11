Новий скандал в українському футболі: Рух підготував позов в УЄФА проти Карпат

Львівські клуби не можуть визначитися щодо молодих талантів, які виступають за Рух у Юнацькій лізі УЄФА. Правонаступництво Карпат має визначити УЄФА.

Українському футболу замало проблем, які виникли через російську агресію. Тепер клуби вирішили топити один одного у міжусобних чварах.

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Рух проти Карпат

Предметом розбірок стали права на молодих футболістів, які розпочинали свою кар'єру у дитячій школі Карпат. Тож львівський Рух підготував звернення у відповідні органи УАФ та УЄФА, щоб вони визначили, чи є правонаступником "збанкрутілих" Карпат новостворений клуб.

Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Руха.

Якщо насправді та на офіційному рівні Карпати вважають своєю ту школу, де розпочинали свій шлях нині перспективні "рухівці", то ласкаво просимо ще раз публічно оголосити про це і виставити юридично-документальну претензію до ФК Рух (Львів). Такі заяви означатимуть, що теперішні нові Карпати хочуть повернути не лише емблему, яку їм віддали фанати, але й історію клубу. А якщо так, то варто сплатити борги футболістам і працівникам клубу, які залишилися неоплаченими. З огляду на заяви, які лунають від імені Карпат, вони, схоже, вже назбирали кошти на виплату всіх боргів свого попередника. Ми правильно все зрозуміли?,

– йдеться у заяві Руха.

В чому суть конфлікту?