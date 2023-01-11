Украинскому футболу мало проблем, возникших из-за российской агрессии. Теперь клубы решили топить друг друга в междоусобных распреях.
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Рух против Карпат
Предметом разборок стали права на молодых футболистов, начинавших свою карьеру в детской школе Карпат. Поэтому львовский Рух подготовил обращение в соответствующие органы УАФ и УЕФА, чтобы они определили, является ли правопреемником "обанкротившихся" Карпат вновь созданный клуб.
Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Руха.
Если на самом деле и на официальном уровне Карпаты считают своей школу, где начинали свой путь ныне перспективные "руховцы", то добро пожаловать еще раз публично объявить об этом и выставить юридически-документальную претензию к ФК Рух (Львов). Такие заявления означают, что нынешние новые Карпаты хотят вернуть не только эмблему, которую им отдали фанаты, но и историю клуба. А если да, то стоит заплатить долги оставшимся неоплаченным футболистам и работникам клуба. Учитывая заявления, звучащие от имени Карпат, они, похоже, уже собрали средства на выплату всех долгов своего предшественника. Мы правильно все поняли?
– говорится в заявлении Руха.
В чем сущность конфликта?
- В 2021 году команда Карпаты Львов была расформирована из-за огромных долгов перед бывшими игроками и персоналом.
- Чтобы не потерять самобытный клуб, в 2020 году решено было создать новые Карпаты с чистого листа. Руководителем клуба стал Стефан Юрчишин, а главным тренером Андрей Тлумак.
- В 2020-2021 годах ряд игроков обанкротившихся Карпат подписали контракты с Рухом, где составили основу юношеской команды.
- В чемпионате Украины 2021/22 среди команд U-19 Рух стал чемпионом и завоевал право играть в Юношеской лиге УЕФА.
- По мнению тренера Карпат Андрея Тлумака, Рух воспользовался ситуацией и забрал лучших воспитанников "львов".